Zvuk z video streamu ve Firefoxu pouze do interního reproduktoru

Nejde mi přesměrovat zvuk z int. reproduktoru do externího (laptop s dokinou a ext. monitorem a reproduktory, Mint 18.2, Firefox 56.0).



Zakoupil jsem si sport. stream z US a při přehrávaní ve Firefoxu jde u tohoto streamu zvuk z int. reproduktoru laptopu namísto externího. U jiných streamu (Youtube či iVysilani) se to neděje a zvuk jde do ext. reproduktorů.



V aplikace 'PulseAudio Volume Control' na záložce 'Playback' nevidím při spuštění sport. streamu aplikaci Firefox. Stačí však přidat nový TAB ve Firefoxu s Youtube a v 'PVC' se Firefox objeví.

v Chrome sport. stream funguje.



Když kliknu pravým tlačítkem myší na videu, tak Adobe plugin spadne.



Poradťe prosím. P.