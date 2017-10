Preco ludi klamu, ze IT zaraba najviac?

Neviem odkial beru take nezmyselne informacie. Patrim medzi IT, ale vobec nemam pocit, ze by som zarabal najviac. Nevyvazam sa na Mercedese, nemam dom, byvam v podnajme a kupu nehnutelnosti budem riesit hypotekou. Kdezto nejaky zubar si bezproblemov postavi dom za polroka a vyvaza sa na autach vyssej triedy. Nehovorim o nejakych hrubokrkych, u ktorych je nastava pochybnost, odkial zobrali na taky Range Rover. Ako absolvent, ked nastupite a bez nejakej praxe, daju vam 900e v Bratislave. A toto ma byt akoze najlepsie platene? Mozno casom sa dostanete na 1500e. Ja nechapem, ci tymto klamstvom o dobrom zarobku chcu navodit u mladych zaujem o studium IT z dovodu nedostatku ludi, ktori by IT robili. Je to bohapusta loz! U zubara zaplatim 30e za vrtanie zuba + ten zidak dostane este od poistovne dalsie prachy! A to urcite nie je najvyssia ciastka 30e.