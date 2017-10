Delam jako vyvojar v jedny brnensky firme. Muj den v praci zacina v 8:00 a konci 16:30. Celej den jenom prosedim na riti, surfuji na netu, nekdy prispivam na ruzna fora, ctu si nekdy clanky a ma prace stoji, nebo nekdy neni zadna prace, protoze nikdo mi ji nezadelil, a takto se to opakuje. Kdyz to nekomu povim, tak kazdy jenom zasne a zavidi mi praci, kde nemusim nic delat, jenomze pro me je to des a ubijejici. Mam ze sebe otresnej pocit a hanbim se za to. Zmenit praci? Nevim co.