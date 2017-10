Po instalaci Linux Mint problikává obraz

Ahojte, vcera som nainstaloval na notas Linux Mint 18.2 cinnamon, no vyskytli sa mensie problemy s obrazom.

1. Problem ktory ma najviac trapi je obcasne preblikavanie obrazu. Deje sa to v intervale asi kazdych 5 min ... mierne trasenie, asi 1-2 sekundy a zas nic.

2. Tento problem neni az tak viditelny no aj tak by mi nedal spat. Nainstaloval som aj ovladace od nvdie, no pri presuvani okien, scrollovani textu ten obraz neni plynuly, akobye sa obraz refreshoval po nejakych urovniach zhora nadol, je to celkom rychle takze malo povsimnutelne, ale je to tam. Doteraz bol win 10 a vsetko bolo ok. Notas asus n56vj. Dik