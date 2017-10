Pomoc zo sonoff a nasteneho vypinaca

Dobrý den.

Z vašeho popisu není moc jasné, co chcete a o jaký Sonoff Vám jde.

Existuje i varianta Sonoff Touch, která se montuje místo vypínače.

Jinak princip by měl být takový, že světlo připojíte přímo na relé v Sonoff a pokud potřebujete další paralelní kontakty a máte je na drátu, připojíte paralelně k tomu tlačítku v Sonoff nebo ovládáte jiným Sonoffem skrze výměnu zpráv.

Většina lidí tam ale stejně nahrává nějaký alternativní firmware, aby to bylo použitelné.

Já třeba používá ESPeasy a spínám spotřebič jak tlačítkem daného Sonoffu, tak z sw controleru Domoticz posláním události "lamp_on" nebo "lamp_off" nebo dalším Sonoffem, který pošle událost "lamp_change"

Aktuální stav rele je pak zpětně hlášen do Domoticzu.

Jsou k dispozici i časovače, tak není problém, aby světlo po určité době samo zhaslo, rozsvítilo se příkazem z PIR čidla, simulovalo náhodně přítomnost atd.

To vše za cca 330,- Kč v podobě podsvíceného dotykového spínače do zdi.



V "Rules" daného Sonoffu mám něco jako toto:

( ip adresa a port severu Domoticz jsou anonymizovány )





on lamp_on do

gpio,12,1

gpio,13,0

endon



on lamp_off do

gpio,12,0

gpio,13,1

endon



on lamp_change do

if [rele#Switch]=1

event,lamp_off

SendToHTTP xxx.xxx.xxx.xxx,pppp,/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=19&switchcmd=Off

else

event,lamp_on

SendToHTTP xxx.xxx.xxx.xxx,pppp,/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=19&switchcmd=On

endif

endon



on SW01#Switch do

event,lamp_change

endon