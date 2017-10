..koipii pomoci dd, problem je, ze nemam tak velkou sd kartu



hmm nešlo by výstup pipovat přes ssh někam na počítač s ssh serverem a dostatečně velkým diskem?Jinak jestli ten telefon má nějaký úplně nehistorický CPU, tak bych to přes pipou do ssh ještě zkusil trochu zkomprimovat, dd přenáší z principu spoustu nezajímavých dat..Co ale vidím jako větší problém je možná nekonzistence dat.. Pokud s něčím pohneš během dd-čkování, tak to může vést k nekonzistentní imagi.