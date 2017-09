Kontrola pravosti - Authenticity check linuxu Mint

gpg --verify sha256sum.txt.gpg sha256sum.txt

gpg: Signature made St 25. január 2017, 20:06:26 CET using RSA key ID A25BAE09

gpg: Dobry podpis od "Linux Mint ISO Signing Key <root@linuxmint.com>"

gpg: VAROVANIE: Tento kľúč nie certifikovaný dôveryhodným podpisom!

gpg: Nič nenaznačuje tomu, že tento podpis patrí vlastníkovi kľúča.

Primárny fingerprint kľúča: 27DE B156 44C6 B3CF 3BD7 D291 300F 846B A25B AE09



Zdravim,Stiahol som si nejake ISO mint linuxov (KDE, Mate...), a chcel som overit pravost kontrolnej sumy sha256sum.txt. Postupoval som podla navodu https://linuxmint.com/verify.php aj https://youtu.be/mbLFMS9eexE?t=783 ale nie je mi jasne, ze co z toho mam vlastne dostat, alebo ake cisla si mam skontrolovat.Totiz to po zadani:pre overenie pravosti súboru sha256sum.txt, dostanem vypis:Znepokojuje ma tato vetaJe to v poriadku? Po overeni, by som cakal nieco pozitivnejsie... Uz sa stym hram dve hodiny, stiahol som 3 iso subory a uz som z toho debil...