Výběr pracovního NTB - zkušenosti

Zdravím,



chtěl bych vás požádat o radu ohledně výběru notebooku. Pomůže mi, pokud má někdo zkušenosti s konkrétními výrobci.



Požadavky:

- displej 13,3 nebo spíš 14"

- výkon stačí něco na úrovní i5 7200U / 8GB RAM / 256 SSD

- možnost WWAN modulu

- lehký, tenký s dobrou výdrží

- podsvícená klávesnice

- vím, že se to s požadavky na tloušťku trochu rozchází, ale uvítal bych, kdyby měl stále LAN konektor a potěšila by rovněž čtečka smartcard

- cena není zas tolik podstatná



Díval jsem se tyto počítače a asi by měly plnit požadavky:

- Fujitsu Lifebook U747

- HP EliteBook 840

- Toshiba Tecra X40 (krasavec, ale nemá SC a ani LAN)

- Dell Latitude 7480

- Lenovo ThinkPad T470s



Počítač bude často přenášený, takže bych očekával, že mechanicky něco vydrží. Může se někdo podělit o zkušenosti? Například to HP má vše potřebné, cena je také příznivá, na druhou stranu několik mi jich rukama prošlo a na to, že je to jeden jejich z vyšších modelů, tak bych očekával provedení asi lepší. U FJ zase často slýchávám nářky na poruchovost. Zbytek nemohu moc posoudit. Díky.