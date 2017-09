Logování uživatele v postgres

2017-09-23 06:25:20 CEST [32208]: [1-1] db=[unknown],user=[unknown] LOG: connection received: host=[local]

2017-09-23 06:25:20 CEST [32208]: [2-1] db=template1,user=name LOG: connection authorized: user=name database=template1

2017-09-23 06:25:20 CEST [32208]: [3-1] db=template1,user=name LOG: disconnection: session time: 0:00:00.004 user=name database=template1 host=[local]

2017-09-23 06:25:20 CEST [32209]: [1-1] db=[unknown],user=[unknown] LOG: connection received: host=[local]

2017-09-23 06:25:20 CEST [32209]: [2-1] db=template1,user=name LOG: connection authorized: user=name database=template1

2017-09-23 06:25:20 CEST [32209]: [3-1] db=template1,user=name LOG: disconnection: session time: 0:00:00.002 user=name database=template1 host=[local]

2017-09-23 06:25:20 CEST [32212]: [1-1] db=[unknown],user=[unknown] LOG: connection received: host=[local]

2017-09-23 06:25:20 CEST [32212]: [2-1] db=template1,user=name LOG: connection authorized: user=name database=template1

Dobrý den,neřešil jste prosím někdo, jak vypnout logování connection u konkrétního uživatele v postgres? Potřebuji pouze jednomu konkrétnímu userovi vypnout, aby nelogoval události připojení a odpojení k db. Když nastavím log_statement na none, tak se v logu stále zobrazují události o connect/disconnect a potřeboval bych se toho z důvodu celkem častých připojování zbavit, jelikož mi to produkuje poměrně dost událostí a plní zbytečně logy. Ostatním userum to vypnout nemohu, takže global set nemůžu použít.Zkoušel jsem nastavit userovi log_statement:ALTER ROLE name SET log_statement='none';Vypnout log_connections nefunguje:postgres=# alter role name set log_connections=off;ERROR: parameter "log_connections" cannot be set after connection startViz log:Případně díky za rady.