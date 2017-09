Sigrok a UNI-T61B

Ahoj. Je tu někdo kdo má zkušenosti s programem sigrok? Snažim se připojit s UNI-T-61B https://sigrok.org/wiki/UNI-T_UT61B Trošku už jsem program sigrok-cli trochu pochopil. Vim, že zařízení je připojené, ale při pokusu stahovat dada, to vždy nahlásí chybu, že je odpovídající zařízení nenalezeno. Ve výpisu ovladačů mám jen verze 61d a 61e, zkoušel jsem se připojit přez obě... Mám pocit, že potřebuji ovladače doplnit https://sigrok.org/gitweb/?p=libsigrok.git;a=tree;f=src/hardware/uni-t-dmm No jo, ale zboha nemůžu přijít co s tim dál..... . Kam je zkopírovat, nebo je musím nějak kompilovat. Děkuji za každé postrčení.