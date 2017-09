Přesměrovává UPC porty 25 a 587 na vlatní server?

Včera (27.9.2017) jsem u známého narazil na problém, který má asi týden - nemůže odesílat poštu přes firemní server (port 587/STARTTLS). Připojen přes UPC, modem v bridge modu, když zkusím telnet na port 25 nebo 587 (je to stejné),

Obejít to samozřejmě může firemní VPN, ale dotaz zní: narazil na to někdo taky?



Mně UPC funguje správně, blokovat by to neměli, co je znám.Ale vím o tom, že když detekují na Vaší lince nějaký malware, který rozesílá, nebo otevřený DNS resolver, nebo jiného bota, pak tu linku přepínají do filtrovaného provozu. Pak nefunguje většina portů.Domnívám se, že s tím souvisí i Váš problém.Je potřeba na jejich linku zatelefonovat, ověřit, že není blokovaná, a pokud ano, požádat o odblokování.