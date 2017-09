Agentní systémy a plánování

Pokud se tu někdo vyzná v agentech a plánování, měl bych dvě otázky.

1. K vyhledání optimálního plánu se dá použít např. Graphplan nebo Satplan. Existují nějaké rychlé aproximace? Vzhledem k tomu, že SAT je NP-těžký, pro větší instance problémů to asi nebude úplně ideální. Odkazy na Wikipedii nic dalšího neuvádí (“absence of evidence”, proto se radši ptám).

2. Klasické algoritmy pro plánování používají Strips, což je verze logiky prvního řádu. Je to postačující, není to v něčem svazující v tom smyslu, že logika vyššího řádu by některé problémy umožnila řešit nebo usnadnila? K tomu jsem nenašel nic, v literatuře o plánování se skoro vůbec reprezentace neřeší, přitom její volba vypadá jako dost podstatné rozhodnutí ovlivňující celý systém.