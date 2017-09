Ahoj, zkouším si vytvořit inteligentní domácnost. Vše ovládám přes MQTT z mobilu, broker běží na Raspberry Pi.

Právě experimentuji s ovládáním hlasem. Pro rozpoznání řeči a mluvení používám API od Googlu.

Jak to ale udělat se spouštěcí frází? Nechci, aby mi něco doma pořád poslouchalo a odesílalo to Googlu.

V angličtině by to nebyl problém. Zkoušel už to někdo? Nevíte, jak by se to dalo udělat?

Díky