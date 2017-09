variant<T,Add<Expr<T>>,Mul<Expr<T>>>

Ahoj, hraju si s novými třídami v C++ a chtěl jsem použít “variant” pro reprezentaci a vyhodnocení jednoduchých aritmetických výrazů. Napsal jsem tedy generický typ Expr dědící zovšem překladač hlásí, že šablonu nelze specializovat (když chci třeba Expr , překladač hlásí “field has incompatible type Expr ”). Nevíte, kde je chyba?A to jsem se ani nedostal k vyhodnocování, kde mi použití “index()” přijde dost jako bad practice, jak byste to vyhodnotili vy?