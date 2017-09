Vývojové prostředí pro embedded

Ahoj



Začínál jsem na 8 bitových x51 a AVR8, pak jsem přešel k Armovským STM32 a SoC na hradlových polích.

Vyzkoušel jsem několik vývojových prostředí od "staromodního" shell + lepší notepad + Makefile po různé lehčí IDE (Codeblocks a jeho forky) až po mastodontní odnože Eclipsu.



V práci momentálně jedeme na forku Eclipsu pro C/C++ a není to ono. Je to prostě nenažraný bloatware, kde s každou aktualizací se podělá konfigurace pluginů nutných pro embedded vývoj, věčně blbne analýza kódu s indexerem atd.



Budu mít teď čas na vyzkoušení potenciálních alternativ, tak bych poprosil zkušenější programátory o doporučení, co bych měl vyzkoušet. Co takový Sublime text, různé forky Atomu?



Jde mi o

-snadnou integraci programátoru cílové platformy, debuggeru, deassembleru, vidět stack a registry...

-taková ta klasika jako code completion, indexování v projektu...

-nějaká interpretace výstupu buildu z externího toolchainu (Codeblocks a Eclipse tohle umí)

-nějaká integrace nebo pluginy pro GIT/SVN jsou plus