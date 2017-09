CrystalReports - sumarizace na proměné

Ahoj...je reálné v CrystalReports sumarizovat na proměné namísto na poli z databze?v reportu mám string obsahující parametry odděleny separátorem ' | 'F1E|I21|R||30|50|180|35|BG340SR|S10|D11|T10|1P|PVC|PZS-Z25|HS|/|F11|R20|K7035|T7035|/|SNAL|/,|/,/|TOB,S|H,2|/|VZKT|VZKT|SD|z toho stringu potřebuji extrahovat jeden z parametrů, keterý je na pozici 11 (v příkladu má hodnotu 4) a convertovat na numbertuto proměnou potřebuji vynasobit proti celkovému počtu:toto celé mam jako Formuli a tu vloženou do GroupHeaderuna jednotlivých záznamech pak vidím výsledek pro 'Partitions' abteilehodnoty které vychází z proměné Partitions (484,4,8) bych chtěl sčítat/sumarizovat, ale netuším jak na todíky

