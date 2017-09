Mzda stanovená mzdovým předpisem

Vidíš, já třeba mám "dohodu o mzdě", tj. moje mzda není součástí pracovní smlouvy, ale zároveň jí nemůže zaměstnavatel jednostranně měnit.



No jsou zde dvě varianty, pokud není mzda stanovena v pracovní smlouvě, pak:a) je celá pracovní smlouva neplatná,b) dohoda o mzdě se de facto stala součástí pracovní smlouvy a tvoří s ní po právní stránce celek.Osobně si myslím, že varianta b) je správně, nicméně asi bych příště trval na dodržování zákona, může Vám to dost zkomplikovat život.Co se týče mzdového výměru, je to sice jednostranný úkon, ale zaměstnavatel nemůže mzdu podle mzdového výměru změnit nijak podstatně a bezdůvodně. Např. když se podniku bude hůř dařit, bylo by odůvodnitelné např. snížení mzdy o 5-10 %, víc určitě ne. Pokud se podniku daří stejně, zaměstnanec stejně pracuje, pak zaměstnavatel nemůže mzdu výměrem změnit dolů. Dále musí zaměstnavatel dodržet antidiskriminační pravidla, tedy že zaměstnanci na srovnatelných pozicích berou stejnou mzdu a čerpají stejné benefity. Samozřejmě musí dodržet i částku zaručené mzdy (ta se odvíjí od skupiny, do které pozice spadá).Zaměstnanec je zákoníkem práce velmi dobře chráněný, a soudy při jakýchkoliv pochybnostech dávají za pravdu zaměstnanci. Zaměstnavatel, jakožto silnější strana, musí velmi důkladně prokazovat.Mzdového výměru bych se tedy úplně nebál.