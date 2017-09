Dobrý den,

měl bych dotaz k chybě na Synology DS211j. Objevilo se hlášení "systémový oddíl selhal", systém nahlásil že příslušný svazek byl odpojen a v náhledu zmizel. Po restartu zařízení vše naskočilo správně, vidím všechny složky a soubory, uvedeno je nula vadných sektorů. Co to hlášení znamená, co můžu čekat? Je to chyba na disku nebo zařízení Synology?

Děkuji za radu