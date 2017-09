SAKRA!!! Ty pokušiteli :-D Rošťáááku jeden!!!



Ihned mě napadlo, že to bude nejspíš z toho důvodu "že nezaplatili".

A teď si říkám, proč to nenapadlo tebe?

To jsem opravdu tak geniální, že mě za vteřinu napadne to, co tebe nenapadlo za celou tu dobu, než jsi napsal tenhle post?



JSEM GZA!!!!

Kua, proč už v Praze nemám vlastní třídu "Milfausova triumfální třída", třeba okolo muzea skrz Václavák, koni u zadekle by mohla vést...