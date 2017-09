Nový pracovní notebook

nový,

cena do 40000Kč

17" úhlopříčka displaye

full HD rozlišení (1600x900 je dnes fakt výsměch, více mělo mé první LCD, taktéž 17", koupené cca 2004)

SSD + HDD

minimálně 2x USB 3.0, pokud jen dvě, tak i USB-C

procesor s podporou virtualizace, na úrovni i5, ještě lépe i7

a hlavně NE grafická karta NVIDIA

Ahoj,odešel mi pracovní notebook do věčných lovišť a nemohu najít adekvátní náhradu. Měl jsem Dell Inspiron 7720, byl to 17" slušný stroj, měl ale pro linuxáka zásadní nedostatek -- GK byla NVIDIA. Zde prosím neřešte flame NVIDIA x AMD, jde o to, že mám dlouhodobě velmi špatné zkušenosti s kartami od NVIDIA.Poraďte, prosím, náhradu, kterou nemohu najít. Ona možná ani není...Z čeho nemohu slevit:Z čeho nechci slevit:Ostatní parametry, jako RAM, optická mechanika a podobně nejsou až tak důležité, to se dá obvykle vyřešit.Děkuji za rady...