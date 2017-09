Notebook HP 14-r101nc, jaká distribuce linuxu?

Zdravím,

mám dlouhodobý problém s tímto modelem.

Umřel mi notebook s linuxem a protože ho používám na filmy,hudbu,email,skype, kancelářské věci a občas něco zahraju, tak jsem tak dlouho vybíral, až jsem dostal vyše zminěný model zadarmo :-D.



Vyzkoušel jsem Ubuntu, 16.04 (Xubuntu, Kubuntu, Kde Neon),Debian, Netrunner

Manjaro, Antergos (na kterém teď běžím)



U prostředí XFCE systém zamrzl i při prohlížení webu, prostředí GNOME a KDE zamrzne systém při pouštění videí (youtube,video přehrávač), nejstabilnější je KDE, které zamrzne jen občas.

Zkoušel jsem aktualizaci jádra, kdy to třeba chvíli běželo ok,ale po čase zase zamrzávalo. Asi bych to tolik neřešil, ale protože používám

SKYPE cca 10 hod. týdně, tak je to dost neúnosné, když systém zamrzne.

Nemá někdo podobný problém, který vyřešil?



Předem děkuji za radu (prosím zdržte se komentářů "prodej a kup jiný" apod..)



S pozdravem



nunu