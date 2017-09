Praktická matematika

Hele, to máš tak. Matematika je krásná věda, ale musí se umět učit.

Já na matice nakonec shořel, protože to bylo - přesně jak říkáš - zcela prázdné.



Po letech jsem vzal matiku na milost a umí být krásná.

Třeba takové matice jsou velmi praktické a skvělé, mimo to SIMD instrukce dnes podporuje kde co, včetně C#

Pomocí matic se dají řešit úlohy, které by bylo nutné rozsekat na menší kousky a řešit postupně.

Vysoké školy matematiku obecně učit vůbec neumí.

Například, když jsem se snažil naučit se ty matice, protože jsem to chtěl do projektu, všude tam psali HOVNA.

To se nedá nijak jinak napsat, než jako hovna.

Jediná šance byla si ty užitečné věci najít sám.

Ignorovat ty dementní bláboly tam, nesnažit se je pochopit.

Čas raději věnovat vymýšlení příkladů, které pro tebe budou užitečné.

Sám si musíš najít motivaci, proč se danou chceš naučit, protože matematiku vesměs učí v jistém směru deviantní osobnosti. Oni ti s tím nepomohou.



Skutečnost: Je to hrozně snadné!!!

Zakrytá skutečnost: I ta nejjednodušší věc se dá zabalit do kopy sraček, takže to pak vypadá složitě.



Já se například musím učit pomocí fundamentálních principů.

Příkladem budiž logaritmus.

Chceš mít raději 100 000 Kč nebo 398?

Jak vidíš, tady v zásadě není důležitá ta částka ve smyslu drobných, ale její desetinná část.

A logaritmy mohou být právě o počítání těch řádů.

V mnoha případech jsou ti totiž "podrobnosti" zcela ukradené.

Můžeš se na to podívat jako na 100 000 a 400 nebo jako na 100 000 a 300.

V určitých případech ti totiž může být jedno, jestli to zaokrouhlíš tak nebo onak.

Případně se na to můžeš ad absurdum dívat i jako na 100 000 a 000 (zaokrouhleno na tisíce).

A najednou to všechno dostává smysl.



Matematika má smysl, nemá smysl to, jak se tady učí.

Jestli se chceš naučit Matematiku, vůbec se nedívej po ČR, zkus jiné země, jako třeba USA.

Prý je to s námi zcela neporovnatelné.



Princip fundamentální výuky dále tvrdí, že nemá smysl se učit něco, co si stejně nedokážeš zapamatovat.

Jinými slovy, pokud se něco naučíš a dokážeš si to zapsat tak, aby ses na to podíval a i po deseti letech to nejpozději za deset minut znovu pochopil, neztrácej s tím vůbec čas.



Další z principů fundamentální výuky tvrdí, že se máš učit jen ty věci, které sám chceš a být dostatečně motivován, musí tě to těšit. Tj. uč se matice do té doby, dokud tě budou bavit. Klidně se je uč rok, po roce budeš mistr výpočtů pomocí matic. Je to lepší, než se s námahou naučit integrální počet a za měsíc zase nevědět nic.



Fundamentální výuka klade důraz na to, abys používal už naučené znalosti. Takže pokud se naučíš třeba ty matice, měl by ses další matematické problémy pokoušet řešit pomocí klasických metod a zároveň zkusit problém nebo část problému vyřešit například pomocí matice.



Podle zásad fundamentální výuky bys měl svůj mozek trénovat pomocí "her", vezmeš si papír, zahodíš mobil a hraješ si s čísly. Je to návrat ke kořenům, nic tě nesmí rušit, ideální je vzít si papír a tužku na výlet a hrát si s čísly. Nebo třeba s cizím jazykem, který chceš studovat podle principů fundamentální výuky.



Matematika je hrozně zábavná - JE TO HRA, není na ní nic těžkého, zlého, hnusného nebo nepřátelského.

Nudní, neohrabaní, špatní, hnusní a nepřátelští jsou nanejvýš ti, kteří jí vyučují a to až příliš často! (Čest výjimkám.)



Nevím, jak je to v jiných zemích, srovnání nemám, ale u nás krásy matematiky asi neobjevíš.