Záchrana externího disku Transcend

Tak, mám chvilku.Hele, máš štěstí, že to je Transcend.Transcend totiž není výrobce disků, takže by to mělo jít rozdělat a uvnitř by měl být standardní SATA disk.Na těch discích chcípne obvykle šváb, který má na starosti komunikaci USB/SATA.Kdyby to byl Western, měl bys to daleko horší, protože Western si disky vyrábí sám a aby ušetřili 5Kč, nabastlí ten čip přímo na tišťák. U Westernů je záchrana složitější, ale celkem snadná a možná.Rozbastli to a jestli uvnitř nebude standardní SATA disk, fotky vnitřku prdni někam na imageshack.usPoradím ti, co s tím dál.Nevím, jestli mluvím dost jasně, NA TEN TISK PROSTĚ NESMÍŠ NIJAK ZATLAČIT!!!!NIKDE!!!Ze stran je konstrukce pevnější, ale z vrchu je tak slabý a tenký materiál, že ho můžeš poškodit už jen tím, že ho v ruce víc sevřeš!!! Neexistuje, že bys na disk zatlačil z vrchu! Tedy pokud ho nechceš zničit, to pak stačí zatlačit.Externí box bude asi v háji, tak si pak koupíš tohle a pojedeš dál: https://aukro.cz/novy-externi-box-na-hdd-2-5-ide-usb-2-0-zar-6753307373