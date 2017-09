arduino projekt, pomoc programatorovi levemu v HW casti :)

Ahoj, najde se nekdo na ose Praha - Ricany kdo by pomohl (za odmenu) s projektem postavenem na arduinujedna se mi1. o mereni teploty pomoci cidla pt1000, zapojeny jsem to mel ale lezou z toho opravdu divny hodnoty2. o regulaci klapky pomoci 1 - 10V opet zapojeni s lm324 ale opet z toho lezou divny hodnotyse sw casti nemam problem, ale do tech dratu se zamotavampopripade, da se s tim stavit v nejakem tom hackerskem doupeti, jako paraleli polis nebo jine huby, nevim o tom noc jak to tam funguje, ale neco jsem zaslechl, jak to tam chodi, muze tam prijit lama jako ja a otravovat s pomocidekujiTH