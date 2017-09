# pvs

PV VG Fmt Attr PSize PFree

/dev/sda2 vg_s lvm2 a-- 27.00g 4.00m

/dev/sda3 vg_s lvm2 a-- 22.50g 21.50g

/dev/sdb1 vg_d lvm2 a-- <10.00g 0

...

/dev/sdm1 vg_d lvm2 a-- <10.00g 0

/dev/sdn1 vg_d lvm2 a-- <10.00g 3.97g

/dev/sdo1 vg_d lvm2 a-- <10.00g <10.00g





Zdravím, setkali jste se někdy s podobným výstupem z pvs? Jde mi o to znaménko '<'. Nikdy jsem se s tím nesetkal, netušíte někdo co to znamená? pvs --units g vrátí výsledek normálně.