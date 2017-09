Node.js vs PHP vs ASP.NET

Node.js, PHP

Doporucil bych javu pro zacatek.

Hele, PHP je super na to, abys projekt napráskal.Prostě si k tomu sedneš, prasíš, prasíš, prasíš a ono to pak FUNGUJE.Často to funguje i roky a dobře!Někdo ti to může sprasit ať už to napíšeš v čemkoliv:Nejvíc spraseného kódu je údajně v PHP, ale to jde ruku v ruce, v PHP prostě sedneš a píšeš.Dokonce i osel se v tom naučí za chvilku pracovat.Teď se pojďme podívat na Javu a ASP.NET.Tady už to chce znát takové ty věci jako MVC/MVP/MVVM a tak dále.Není to o tom, že sedneš a píšeš.Musíš mít poměrně DOBŘE promyšlené to, co chceš napsat.Tak třeba tahle rada:Někde jsem slyšel, že Javisti nemají s chybami problémy, částečně protože si zvykli, že to mají pořád rozbité a částečně proto, že Java jako Jazyk tě vede a děláš daleko méně kravin. Java jako taková je ČISTÁ, relativně čistá, proto ty také píšeš čistý kód.ALE MUSÍŠ TO MÍT DOBŘE ROZMYŠLENÉ!Neexistuje, že by ses rozhodl, že tvoje aplikace pro evidenci nalezených psích bobků bude evidovat chybějící dopravní značky.Není to o tom, jestli je lepší to nebo ono.Je to o tobě.Kdybych chtěl napsat velkou věc, znal přesné zadání a datový model, napíšu to v C#, protože v tom dělám.(V Java by ten projekt vypadal nejspíš lépe!)Kdybych chtěl začít prasit a vlastně ani tak přesně nevěděl, co chci splácat, vykašlu se na všechny modely a naprasím si to v PHP, includnu si do daných PHP skriptů připojení k databázi, šáhnu si pro to, co potřebuju, nebudu se otravovat s nějakým NHibernate, prostě to naprasím, budu se soustředit ČISTĚ NA VÝSTUP. Získám tak neuvěřitelně rychle fungující "prototyp".Node.js je pěkná a dnes už prověřená technologie.Pro ty, kteří milují Javascirpt (s Javou to nemá nic společného), fajn.