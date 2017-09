Ahoj,zkoušel někdo zapojit stolní grafickou kartu do tohoto adaptéru ? Je to připojené do expresscard slotu. Zajímalo by mě, jestli a jak to funguje v linuxu, případně kolik výkonu se ztratí? Bylo by to zapojené k HP Elitebook 8440p. Expresscard by měl být zapojený přímo na pcie, ale bůhví, jak je to zapojené na samotném adaptéru. Ve windows by to mělo jít teoreticky normálně (dle youtube).