Co je nutné znát před studiem informatiky?

LOLMedicínu jsi nechala, protože jsi se asi dost neučila a chceš dělat IT?ITci jsou jediný, co opravdu něco studují, abys mohla dělat IT, musí tě to zaprvé setsakra bavit a zadruhé je potřeba číst, číst, číst a číst! Pokud by tě to tak bavilo, určitě by ses neptala! (Mimo to, první tři roky jsou obvykle JENOM o matematice, hodně tam učí tragédi, co o IT taky nic neví.)A ano, ITci jsou dobře placený, takže v kolektivu manžela, co se o tebe postará, najdeš. Ale k tomu nepotřebuješ studovat IT, nauč se vařit kafe a nějaké zajímavé pelíškové techniky.Jestli jsi trochu natvrdlá, jdi studovat něco jako tenhle:Nebo obecně jakékoliv gender studies :-DZnámá s IQ 78 to v pohodě dala a dnes má magisterský titul právě z toho.