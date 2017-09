Mikrotik, Mangle a intervlan routing

Děkuji za reakci. Omlouvám se, ale napsal jsem to špatně.

Topologie předpokládá 2 mailservery s 2 veřejnými IP = 2 WANy. Zároveň se oba mailservery musí vidět.



WAN1 (172.16.1.150) má portforwarding na mailserver1 do LAN (192.168.88.0) a opačně mailserver1 musí odpovídat skrz WAN1

WAN2 (192.168.8.2) má portforwarding na mailserver2 do VLAN30 (192.168.30.0) a opačně mailserver2 musí odpovídat skrz WAN2

Výše uvedené mi zařídí Mangle.



Potřebuji, aby LAN 192.168.88.0 routoval do VLAN30 192.168.30.0. To mi Mangle zruší.



Je to asi jednoduché, ale já neumím nastavit, aby

LAN 192.168.88.0 odcházela skrz WAN1 (skrz WAN1 by mělo v budoucnu odcházet více VLAN)

VLAN30 192.168.30.0 odcházela skrz WAN2



Děkuji za podněty.