RTMP a Apache2 k WordPress webu

Zdravím, nainštaloval som si debian s apache, kde by som chcel nejaké weby vo wordpresse a pri jednom mám problém,ohľadom pluginu pre komunikáciu cez webkameru, ktorý vyžaduje hosting s RTMP. Problém je v tom že o RTMP mám len matnú prestavu ako funguje a na čo slúži. Niečo som googlil a narazil som na RED5 ale netuším ako to nakonfigurovať aby to spolupracovalo s apache-om, aby sa user mohol pripojiť na svoj účet a mohol komunikovať s druhým userom cez webcam. (nainštaloval som to, ale potrebuje ešte nejaké nastavenia v konfigurákoch)



Je mi jasné že sú omnoho lepšie nástroje na to ako nejaký wordpress. Mám to zatiaľ len na testovanie a kvôli KISS ovládaniu.



Nepotrebujem nejaké konkrétne riešenie problému, len ma nejak nasmerovať, kde by som mohol zistiť informácie. Vďaka za každú odpoveď.