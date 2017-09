Vývoj vs. repozitáře aneb když nejsou aktuální verze

Toto jsem ve firmě řešil víckrát, nakonec jsem vedl úvahu o rozdělení projektů:



1. Projekty, které jdou neustále dopředu, a které mají speciální požadavky.

U takových mám v rozpočtu zahrnuto, že jedou na vlastní VPS (případně aspoň FreeBSD jailu). Těm udržuji prostředí, jaké si řekne programátor a počítám s tím, že to něco stojí. Nepodařilo se mi nikdy nakombinovat na stejný server projekt se speciálními požadavky a "běžné" projekty.



2. Projekty "vyrob a zapomeň".

To jsou projekty, kde zákazníkovi předáte verzi, a nepočítá se s dalším (průběžným) vývojem. Někdy je to dáno typem projektu (jednorázovka, k určité příležitosti), jindy je to dáno budgetem nebo přístupem (očekáváním) zákazníka. V tom případě mají programátoři k dispozici server, kde je aktuální Debian / FreeBSD, který udržím až do konce životnosti ve své verzi.



Tím mi historicky vznikly servery s Debian 7, 8, 9, které udržuji.



3. Udržované projekty

Ty vznikají ze skupin 2 tím, že se na nich aspoň čas od času pracuje, a je tedy časová dotace na to, tyto projekty aspoň pomalu migrovat na vyšší verze prostředí.



4. Databázové servery

PostgreSQL a MySQL, resp. MariaDB mám vždy na oddělených strojích, výjimkou jsou projekty ve skupině 1. Tím si mohu dovolit, že se nemusí dělat změny v práci s databází, i když povýším zbytek prostředí.



5. Využívání FreeBSD a jailů

Dobře se mi osvědčilo pracovat v jailech na FreeBSD. Tím můžu mít s poměrně malou režií k dispozici víc kombinací prostředí.





Summa summarum: nejprve je potřeba rozdělit projekty podle toho, na co je budget. Pak je jistě potřeba trochu držet zpátky programátory, ne vždy a všude je možné jim dělat custom prostředí. Instalovat z neoficiálních repozitářů lze, ale o to více je problematická otázka udržitelnosti prostředí. Často tyto repozitáře uhynou, nebo podporují jen nejnovější debian, a pak jste nahraný. Naopak, tam kde je budget, lze jít stále dopředu. Pak je docela zajímavé zvážit FreeBSD, jeho systém instalace z portů má nesporné výhody v těchto situacích. Lze tam nakombinovat verze daleko volněji, než u Debiana.