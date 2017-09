To neni chyba, to je usili MS zvysit jazykove znalosti uzivatelu. Do budoucna budou ruzne casti Widli a aplikaci prelozeny do ruznych jazyku, ktere se budou 2x do roka menit. Napriklad anglicky MS Word bude thajsky, ten cesky bude rumunsky a slovensky Exell bude baskicky.Jinak je to asi tohle: https://social.technet.microsoft.com/Forums/office/en-US/72037dce-f8bb-475f-8f2d-4af6b3a9ea88/latest-outlook-2007-security-patch-kb4011086-is-wrong-patch-is-change-app-language-to-swedish?forum=officeitprolegacy Nedavno to tu bylo.