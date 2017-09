Programování jako občasný přivýdělek.

Já konkrétně můžu dodávat produkční kód v Java, Python a PHP (to mám rád nejméně). Jinak si myslím, že dokud nebudu pracovat na konkurenčním projetku, tak to zaměstnavateli může být jedno, přeci jenom nějaké osobní svobody náš právní řád zaručuje.

Co se týče přidávání do velkých projektů a komerční projekty jsou vždy velké, pokud je používána nějaká agilní metodika a lidé dělají poctivě code review, tak se do projektu nedá přidat nekvalitní kód. Obavy ze zneužití, zcizení kódu mohou být sníženy nějakou smlouvou.

Nejvíce by se mi líbila nějaká online platforma, kde by si člověk předem nasmlouval vstup do x projektů a pak si vybíral z nabídek prací typu: bug za 400,-, story issue 3 body za 1500,- apod.

Project managerům by se to mohlo líbit také, byli by schopni ihned kvantifikovat náklady a tak se lépe rozhodovat co přidají do aktuálního sprintu.