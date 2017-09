Nexus 5 (google) problémy se SOD

Pred rokom som mal ten isty problem. Po zapnuti telefonu display nenabehol. Servis neprisiel na to, ze je to firmverom. Ani moje zistovanie priciny k nicomu nevidelo. Po vymene celeho displeja to fungovalo velmi nepravidelne. Raz to fungovalo, raz nie. Display bol vypnuty, ale podsvietenie bolo zapnute, a notifikacie chodili, internet fungoval. Nic nebolo vidno. Riesenie bolo, ze cely telefon isiel do kosa. Ako neopravitelna vec. Skoda, bolo to dobre zarizeni.