Router pro full bgp

Ahoj,



planuji bgp, mam dva upstream linky 10Gb a 1Gbit a hledam router, celkem trafik ~ 2.5gbit,

bude pouze resit bgp a routing, vse ostatni se deje v siti dale.



Premyslim o:

1. Mikrotiku (odrauzuje ma implementace bgp jako single core, je to stabilní ?, má to výkon ?)

2. Linux server s bird ( jake je pro to vhodne distro ? mel bych bird komplikovat ? předpokládám, že

stabilní je to dost, nasadit bych to na nějaké Supermicro železo)

3. Něco uplne jineho napr. starší Cisco či něco jiného doporučte ?



Jaké máte zkušenosti, případně na čem provozujete pokud toto řešíte?

Díky Mark