Kedze pises, ze je to pre Windows 7, tak asi nevadi graficke rozhranie.Ja uz niekolko tyzdnov pouzivam free verziu firewallu Glasswire, ktora toto presne umoznuje (okamzite ukoncenie trafficu do internetu). V platenej verzii je feature, ze aplikacia sa na internet dostane az po odsuhlaseni (klasicke trenovanie firewallu). Vo free verzii toto nie je, ale skoro vobec mi to nechyba.