Praca v Esete

O ESETu jsem slyšel hodně dobrých věcí, je to firma, která má jméno, dobré jméno!

Osobní zkušenosti nemám, ale mohu ti poskytnout jiný pohled.

Jako Junior tam budeš dělat pucfleka, budou tě cválat a nijak se s tebou asi nebudou párat, což je pro tebe dobře.

Hlavně pro neschopné mamánky bez vojny to může být ze začátku těžké, ale podobně jako ta vojna, nezbytné.

Odkroutíš si dva roky a můžeš jít jinam se super referencí, nebo se posuneš na lepší pozici.



Kdybys našel flek, kde s tebou budou zacházet jako se záchodovou květinkou, tj. budou na tebe kadit, nic moc po tobě nebudou chtít, hlavně že trochu zamaskuješ ten hajzlík a sem tam tě i zalejou, naučíš se flákat. To, co říkáš, je generická a nejspíš dosti vytížená pozice.



Další, velmi důležitá věc je, kde se vidíš.

Pokud bys chtěl časem dělat bezpečnostního manažera a máš na to buňky, je to jako začátek kariéry zajímavé.

Zkus o tom popřemýšlet z dlouhodobé perspektivy, jestli se ti to bude hodit. Nemáš čas ztrácet čas.

Já se nikdy s juniorama nepáral, dám jim ty největší opruzy, všechno to, co mi ubírá čas, má nízkou přidanou hodnotu, rutinní práce. Jakmile ten Junior vyrostl, našel si flek a chová se úplně stejně. Můžeš si říct, že se "chová jako prase k Juniorovi", já to vidím tak, že se chovám jako prase k nýmandovi, který nic neumí a je to budižkničemu, kterého musím živit. Respekt může získat velice rychle, stačí se naučit, být užitečný. Čím víc toho člověk umí, čím víc je to machr a jeho myšlenky jsou přínosem, tím větší má u mě respekt.



Pochop, praxe je moc důležitá, na každém dalším pohovoru příštích deset let se budou do toho CVčka kouka a říkat si, "co je ten člověk zač". Až se bude uvažovat o povýšení, mimo jiné, vytáhnou tvoje CVčko, které budou mít dobře schované a bude to jeden z parametrů, který bude rozhodovat o tom, jestli povýší tebe nebo kolegu. On to nebude jediný parametr, řekněme že má i minoritní váhu, nejdůležitější je historie v dané firmě, ale každý bod k dobru, především když budete mít šance vyrovnané, ti pomůže.



Bezpečnostní specialisté jsou velmi žádáni, platy v téhle sféře rostou, je tu GDPR/ISO 2700x/ITIL a hromada dalších věcí, které jsou užitečné. Praxe z ESETu, motat se v téhle oblasti, to vůbec není na škodu. Pokud se tedy v takové pozici vidíš.

Vážně je důležité to, co chceš dělat do budoucna.



ESET je tak dobré jméno, že i kdybys měl stůl ve stodole, je to lepší reference, než "Junior Administrátor u Somar.sro"

První pořádnou zkušenost, Juniora, si prostě někde musíš odbýt. Kašli na to, jestli tě budou kopat do zadku, jestli ano, nejspíš to je potřeba (pokud není šéf psychopat), praxi potřebuješ.