Datový USB kabel: USB A → microUSB B

Ahoj riesim nasledovny problem:



mam externy disk WD 2,5" , ten pripajam k PC pomocou k nemu dodaneho orig. kabla s koncovkou microUSB B. disk je v PC (win/lin) bez problemov dostupny.



Mam doma Kindle touch, ale stratil som originalny kabel, tak som to skusal pripojit pomocou kabla k disku. Kindle sa tymto kablom dokaze nabit, ale nedokaze sa k PC pripojit ako bezny "storage", lsusb ho vobec nevidi (rovnako win ho nedokaze pripojit). Tak som siel do obchodu skusit ten kindle pripojit inym kablom. v obchode sa to podarilo bez problemov, pretoze to je vraj kabel, ktory sa da pouzit na nabijanie zariadenia, ale aj na synchronizaciu dat.



toto ma ale prekvapilo. ako je mozne, ze kabel od externeho disku s tym kindlom nefunguje (na synchronizaciu) ale ten disk k PC bez problemov pripoji?



dakujem za vysvetlenie.