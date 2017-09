Disk image RAID5 do RAID10

Jestli jsem to spravne pochopil taky RAID5 ti dela fyzicka karta/radic IBM, v nem jsou vytvoreny logicke disky (1 nebo vice?) na kterych je nahrany Windows s oddily C a D (+ rezervovano systemem).Stahni si clonezillu , nakopiruj na usb flasku nebo vypal ISO na cd/dvd a nabootuj na tom stroji.Clonezilla by mohla ty ten radic znat a videla by ty logicke jednotky jako "disky" a partisny s windows.Pak by jsi mohl pouzit k vytvoreni zalohy jak disk-to-image tak partition-to-image.Jak to budes mit, vypnes server, vytahnes stare disky, zapnes server, zrusis na radici raid5 pole, vypnes server, vrazis nove disky a vytvoris raid10 pole s potrebnym poctem logickych disku (nepises jestli je C a D samostatny logicky disk nebo jen oddil v ramci jednoho logickeho disku),Pak na takto vytvorene logicke disky obnovis disk-image nebo partition-image a pres win-instalacni-cd obnovis zavadec (bootrec prikaz) pokud by to nechtelo samo nabehnout.Alespon s HP radicem co se pouzival v gen8/9 serverech to tak s clonezillou slo* nedoporucuju rusit na radici raid5 pole dokud jsou tamk stare disky, radic by na ne mohl neco zapsat a pak by jsi to znovu nesestavil pokud by se operace nepovedla.Mimoto udelal bych pred celou akci jeste minimalne zalohu z windows obsahu obou disků (bitova kopie), tzn. z beziciho systemu.Lepsi mit i prd ze kteryho by slo neco obnovit nez nemit nic a zustali by ti jen oci pro plac