Hola hola, v mém experimentálním projektu potřebuju po dobu několika měsíců do serveru sosat (ffmpeg) 24x7 stream z ct1,ct24. Poradí mi někdo odkud tahat? A nejlépe i s metadaty (co se kdy vysílalo a tak)?

Nechce se mi do serveru montovat TV kartu a za stream jsem ochoten zaplatit rozumný peníz.

Díky moc,

Dik