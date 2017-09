Príjem v akciách - dane

Ahoj,



dostal som ponuku pracovať na part-time pre jeden startup, ale keďže nemajú peniaze, tak ma budú vyplácať v akciách.

Podla toho čo som čítal by som mal z toho platiť dane a odvody podla toho aká bude market value v čase vested.

Market value v čase podpisu zmluvy sa dokonca dáva do zmluvy a je tam k tomu poznámka, že to slúži na daňové účely.

V pôvodnom návrhu mi tam dal zamestnávatel príliš vysoké číslo (aby to zodpovedalo platu data scientistu), tak to som ho ukecal nech tam dá niečo menšie (akcie firmy sa ešte neobchodujú, tak sme tam dali par value, čo je prakticky nula).

Ale stále sa bojím, že keď market value prudko stúpne pred tým než budem fully vested, tak mi vznikne daňová povinnosť a ja nebudem mať z čoho zaplatiť dane, keďže okrem akcií nebudem dostávať žiadny plat.

Napr. by sme dostali investora, alebo by niekto predal časť svojho podielu za premrštenú cenu, to by stanovilo market value a ja by som z toho musel platiť dane. Akcie by mohli byť stále málo likvidné, takže mne by sa ich nemuselo podariť predať. Firma by potom zbankrotovala a ja by som nič nedostal a ešte by som dlžil na daniach.



Majitel hovorí, že sa to dá obyčajne spraviť tak, aby som dane platil až pri predaji akcií, lenže ja neviem ako.

Oni tam majú "Section 431", a to že keď človek podpíše tak daň z príjmu platí len z toho čo má na zmluve (teda nič) a z prípadného rozdielu sa platí už len capital gain tax pri predaji.

Nepoznáte nejakú českú verziu toho formulára, alebo môžem podpísať ten Section 431?



Firma sídli v Anglicku, zmluva sa riadi právom Anglicka a Walesu, daňovú rezidenciu budem mať v ČR.



Viem, že je to daňový problém, ale podľa mojích skúseností nevedia na daňovom úrade poradiť ani s jednoduchším dotazom (prípadne poradia zle), Deloitte zatial neodpovedá, kolegovia sú všetci v Anglicku a o českých zákonoch nič nevedia.

A tu je určite niekto, kto už podobný problém riešil a vyriešil, keďže medzi ajťakmi je to bežná vec.



Ďakujem za pomoc.