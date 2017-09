Kde koupit panel pro vypínání pevných disků

Ahoj, neví někdo kde se dá něco takového koupit v ČR?

https://www.svethardware.cz/orico-nabidne-panel-pro-vypinani-pevnych-disku/36222

Díky za rady.



LOL :-DNechci se tě nějak dotknout, ale tohle je trochu hraní si s ohněm.Jak to vidím, je to jen "napájení zapnuto/vypnuto" vypínač.Moderní disky mají cache od 32MB do 128MB pro plotnové disky, SSD klidně giga.Pokud bys to používal s Linuxem a disk pokaždé odmountoval, tak za předpokladu, že disk nemá problém s hotplugem/hotswapem, by to mělo normálně jít. Na Windows se dá nastavit, aby disk nepoužíval cache a mělo by být možné to také "celkem bezbolestně" vypnout, jenže Widle jsou kua a pokud bude něco smrdět v cache (protože se ti na pozadí pustil antivir) můžeš si disk slušně nakopnout.Na druhou stranu, když to uvážím, pokud bych si chtěl třeba vybírat disk, ze kterého nastartuji a disky přepínal před zapnutím počítače, je to poměrně pěkné řešení. Tak, až to seženeš, dej si bacha. Určitě víš, co děláš, prostě pozor.Prodej třeba ebay nebo alixpress.Tady by se třeba šlo domluvit na lepší ceně:Alíci mají free shipping.Orico má v Německu shop:Zaplatíš a necháš si to poslat na svou Německou adresu:Služby si omrkni, která ti bude nejlépe vyhovovat.Pokud chceš jednorázovku, je lepší vzít službu, kde nechtějí peníze za vedení služby.