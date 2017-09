Diskriminace mužů v IT

Asi zalezi pro koho delas resp jaky ma firma "zakazniky".



Ja pracoval pro velkou mezinarodni firmu a naopak se holky setkavali s hlaskama typu "chci mluvit s chalapem, vy mi nedokazete pomoct" funny na tom bylo, ze na T2/engineering bylo snad vic holek nez chlapu (nebo si mozna jen pamatuju vic jejich jmena buh vi ale urcite to bylo aspon 50/50), ale je taky mozny ze tam jim to nevadilo pac t2/engineering bylo jen v EN a tim padem tem "zakaznikum" trosku zatrnulo. Resili jsme prevazne sw/hw okrajove nejaky sluzby.



Osobne jsem byl jeden z mala v cr kdo mel T2 a tyhle "zakazniky" sem si vzdy hrozne rad vychutnaval, kor kdyz sem vedel proc s nima mluvim (nadavali, neslusny, nechteli delat kroky poskytnuty na reseni apod). Vetsinou sem vlastne neresil problem ale rovnou reinstaloval device (a este sem jim kroky jen poslal mailem) aby si to uzili misto toho abych treba za 5 min prisel na problem s solvnul to behem hovoru. A nejvic me bavili lidi co ignorovali i me (jsme samozrejme dokaztali zjisti behem par sec jestli ty kroky udelali nebo ne, stacila zaslat blba diagnostika) a za treba 30-40 min zavolali znova, ze to nepomohlo, tak sem s nima na telefonu stravil 30 minut nez celou tu reinstalaci udelali, problem se neprojevil papa, naslchle.





Celkove bych rekl ze je to jen o tom pro koho delas, jaka je klientela a jakej je "zakaznik".