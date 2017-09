Mužská nadřazenost ve zdrojovém kódu

Citace

Ženy nejsou podle Damora dostatečně způsobilé k programování, protože jsou údajně více neurotické, náchylné ke stresu a „zajímají se více o lidi než o věci“.

Mě fascinuje, jak ty média a redaktoři zkreslují:Přičemž specificky tam píše, a to dost důrazně, že neříká, že "ženy", ale že konkrétně "distribuce dovedností a schopností je rozdílná u žen a mužů". Tedy ve skutečnosti píše, že "distribuce lidí schopných dobře programovat je lepší u mužské části populace než u ženské".Takže článek poměrně razantně zjednoduše, až bych řekl, že je vysloveně zavádějící oproti dokumentu, a v nadpisu vysloveně lživý "Sillicon valley není pro ženy".Co to bude příště, někdo napíše, že ženy mají vagínu a muži penis, a noviny otisknou nadpis "Ženy nemají dost sebevědomí, aby se jim postavil, uvádí xxx". A začne se tu vést diskuze, o takovém článku.To jsme opravdu tak špatně skončili, že už odsuzujeme lidi za to, že prostě řeknou, že ženy jsou odlišné od mužů?Tak já budu multiracionální a nakonec tu uvedu co si myslím já. Ženy a slepice jsou stejné, není v nich žádný rozdíl, a kdo tvrdí opak ten je xenofob, rasista a nechápe rovnost mezi druhy živočichůAť tu zazní tedy i můj levičácký názor... Pane bože, to jsme to dotáhli...