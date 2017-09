zprovoznění notebookové klávesnice

Celkem nevidim, proc by nekdo chtel davat svaba do klavesnice, kdyz ho muze dat na mobo, kde v jednom futrale treba muzou byt i jine veci. Nerikam, ze to neni mozne, ovsem kdyz uvazime, jak se dnes vyrobci pretahuji, kdo udela stroj o pul milimetru tenci....



Myslim, ze muzeme predpokladat, ze kazda klavesnice, jina ves. Univerzalni kontroler tezko bude existovat, takze si asi neco budete muset zbastlit sam, mozna s Arduinem. Pokud vam to za tu praci stoji. Kolikpak asi stoji takova nejaka mala klavsnice?



Tohle srani se vyplati jeste tak u displaye, kde k nekterym takovy kontroler lze koupit. Ale klavesnice.... Fuj!