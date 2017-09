a zjistili, ze tam je kumbal, kde nekdo pred lety zazdil dvere

To jsi viděl ve "Věřte nevěřte?" :-DJá jsem slyšel podobnou story, ale to před dveře postavili skříň a Novellový server skutečně nebyl k nalezení.Dokonce server ani nechcípnul, jen chtěli rozšířit diskovou kapacitu. Hledali to údajně několik dní, protože všichni víme, že se tenkrát široce používalo BNC a to je mrška schovávací.S tím zazděním ti to moc nežeru