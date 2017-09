Zdravim,



mam 6TB externy disk a neviem na co ho mam naformatovat. FAT je blbost, NTFS ma ze vraj partition size len do 2TB, ext3 a ext4 by bolo asi ok ale chcem aby to bolo citatelne aj z Windows 10.



Existuje nejaky filesystem, na ktory oba systemy vedia zapisovat aj z neho samozrejme citat a staci tam len jedna particia?



Diky