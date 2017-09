Redesign MDI webové SPA aplikace pro tablet

Ahoj,dělám na webovém rozhraní pro jednu poněkud starší aplikaci a naimplementoval jsem to jako javascriptovou MDI single page aplikaci běžící v okně prohlížeče. MDI aplikace je klasická aplikace která má programové menu a umožňuje mít otevřeno více oken najednou (ty se mohou překrývat), prostě tak jak tomu bývalo vždycky v dobách Windows na desktopu.Webová aplikace vypadá nějak takto: ukázka Nyní ale vyvstal požadavek, že k webovému rozhraní se bude přistupovat také skrze tablet, a tam MDI aplikace asi není nejvhodnější.Uvažuji proto nad tím, jak to přelayoutovat, ale moc si nejsem vůbec jistý jak se dělá design pro tablet. Vesměs asi master-detail view nebo tak něco?Moje představa je, že předělám menu aplikace tak aby bylo vidět jenom to když se uživatel přihlásí, a vlastně kliknutím na koncovou položku menu se vyvolá akce která spustí příslušnou "aktivitu". V té aktivitě vlastně bude obsah který by jinak byl v plovoucím jakoby windowsovém okně. Takže najednou půjde vidět vždy jen jedno okno. Na druhou stranu tablety na kterých to má jet budou asi poměrně velké, takže možná bych tam vecpal i 2 okna vedle sebe.