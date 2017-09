Sdílený TrueCrypt kontejner mezi Linuxem a Windows

jít by to mělo, jen to _nesmíte_ udělat současně (není to stavěné na to, že se v tom budou hrabat dva stroje současně - neexistuje žádný mechanismus notifikací o tom, co se děje s filesystémem a každý stroj s tím bude pracovat exkluzivně a výhradně bez ohledu na úpravy jiným strojem a dojde k totální destrukci)



tedy vystavte si to třeba na nějaké sdílené síťové složce a omezte maximum připojených na 1 (pokud s tím bude jeden již pracovat, tak to další již nepřipojí a nepoškodí)