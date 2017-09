Ahoj,



rád bych se zeptal, zda někdo nemáte zkušenosti s přechodem na paušál/předplacenku pro učely udržení telefonního čísla. Dostal sem pracovní telefon i pro osobní účely, ale rád bych si pro jistotu ponechal své osobní číslo, které mám od jakživa.

Je pro mě tedy zbytečné platit stávající osobní paušál, ale rád bych zachoval číslo.



Můžete mi poradit jak to číslo co nejlevněji udržet? Příklad - co používáte vy?

Díky